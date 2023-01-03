開發金(2883)今（3）日宣布正式啟動2023年儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）招募，更將開放暑期實習報名，暑期實習期間表現優異者，將獲得YouLead面試機會，未來有機會能「直升」儲備幹部。

開發金控表示，2023年儲備幹部YouLead計畫預計招募30位新世代人才，因應數位轉型策略與海內外業務需求，招募對象不限科系及背景，歡迎海內外研究所、大學畢業生。除提供極具競爭力的待遇與完整員工福利以外，開發金控更為YouLead打造專屬職涯發展及培訓計畫，在長達18個月的培訓期間，YouLead將經歷不同部門及單位的輪調訓練，向企業高階主管近身學習，並有專屬導師及YouLead學長姊提供專業及職涯輔導，拓展視野更加速成長歷程。

此外，開發金控集團也將啟動暑期實習生計畫，開放大三及研究所碩一在校生報名，暑期實習生除可體驗金融產業實務運作，表現優異者未來還能獲得開發金控YouLead快速通關的面試機會，提早「卡位」爭取加入亞洲領先金融企業的機會。

即日起至3月中，不限科系與背景的大學及研究所畢業生，都可透過開發金控YouLead招募網頁投遞履歷，加入亞洲領先金融企業的行列。開發金控集團旗下擁有壽險、證券、銀行及創投私募等多元金融業務，已歷經半年培訓的開發金控YouLead黃停雲分享：「開發金控的國際化領導團隊，帶來開放多元的嶄新思維，除了致力於數位躍升與國際接軌，更能明顯感受到全集團對於人才培育的重視，更鼓勵員工勇於創新。」