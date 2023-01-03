苗栗縣三義鄉長呂明忠成功高票競選連任，在2023年第1個上班日，3日特別將20萬元選舉補助款捐出，全數捐給三義鄉公所社會救濟金專戶，把鄉親對他的支持，化為關懷鄉內弱勢族群、突遭變故者的溫暖力量。

呂明忠2018年首次上任後，就非常重視鄉內社會福利，除成立專責的社會福利課，更落實選舉政見，提高生育津貼、補助營養午餐照顧學童、補助社區關懷據點經費照顧長輩等，4年來更運用三義鄉公所社會救濟金專戶，提供173戶家庭於遭逢急難變故時，得以度過一時危機、振作再起。

呂明忠在九合一選舉中同額競選，並獲得7345票高票通過同額競選門檻，順利連任當選三義鄉第19屆鄉長。呂明忠表示，這次選舉非常榮幸獲得鄉親8成以上的支持，這是榮譽也是責任，為了更加回應鄉親的期待，也盼讓善的循環，決定將選舉補助款20萬元捐贈給三義鄉公所社會救濟金專戶，讓支持者一起做好事、讓三義友愛互助的風氣更加發揚。