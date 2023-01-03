后里區公所因建築老舊空間狹窄，門框裝設冷氣機造成下雨時漏水，充斥壁癌、油漆斑駁。（陳世宗攝）

后里區公所是日據時期「內埔庄役場」被列為市定古蹟！建築老舊空間狹窄，門框因裝設冷氣機造成下雨漏水，充斥壁癌，油漆斑駁；后里區公所利用后里焚化廠回饋金810萬元，目前進行防水工程整建；地方鄉親盼能利用一旁后里衛生所等1000餘坪機關土地，興建后里聯合行政中心改善現有洽公環境。

后里區公所指出，后里公所現有辦公室是1934年竣工，原為日據時期內埔庄役場，歷經墩仔腳及921大地震，迄今是國內少數完整保持原形樣貌的日據時期街庄役場建築；2001年6月13日由前台中縣政府指定為古蹟，範圍包括內埔庄役場建築主體、防空洞、圍牆、倉庫及內埔庄震災紀念碑等。

具有89年歷史的后里區公所，因建築老舊空間狹窄，尤其門框因裝設冷氣機，造成下雨時漏水，充斥壁癌，油漆斑駁。后里區秘書室主任詹玉英說，公所之前曾經文資處同意進行整建，因在夏天施工，若拆除冷氣公所同仁根本難以辦公，只整修一小部分。

詹玉英表示，后里區公所這次再利用冬天整修，藉由后里焚化廠回饋金810萬元，進行防水工程整建，將拆除舊有冷氣機改裝分離式冷氣，整建門框，並重新粉刷油漆，同時進行防水工程，為免影響公所同仁辦公；包商將儘量利用假日施工，預計120個工作天即可完工。

后里區長賴同一強調，因現有后里區公所辦公空間狹小不敷使用，經地方鄉親不斷建議，爭取整合一旁衛生所及派出所等1000餘坪的機關用地，興建地上7層、地下3層的聯合行政中心；區公所去年向市府提報先期計畫，因經費初估高達8、9億元，市府現有財政困難，並未獲得通過。