近年來很熱門的話題「酒精不耐症」(Alcohol Intolerance)，是一種先天基因變異，導致人體缺乏肝臟中重要的解酒酵素，乙醛去氫酶(ALDH2)，即是無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。

通常飲酒代謝途徑為：身體將酒精(乙醇)轉化成乙醛，而乙醛去氫酶 (ALDH2)會再將乙醛代謝成無毒的乙酸排出體外，但有酒精不耐症的人缺乏乙醛去氫酶(ALDH2)，會使乙醛累積體內，進而產生臉紅、頭痛、心悸、嘔吐等酒後各種不適症狀。

●酒精不耐症 台灣盛行率最高

台灣酒精不耐症衛教協會理事長、同時也是美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究教育中心東亞地區主任及資深研究員陳哲宏指出，酒精不耐症是亞洲人特有的基因變異，根據2021年最新台灣人體生物資料庫的基因體資料顯示，全台帶有酒精不耐症的民眾為總人口的49%，所以在台灣幾乎每兩人中就有一位帶有酒精不耐症，此數字代表台灣是全世界酒精不耐症盛行率最高的國家。

「喝酒臉紅」是「酒精不耐症」的警訊，代表身體缺乏乙醛去氫酶，這是酒精不耐症的人在飲酒後最常出現症狀，簡而言之，因為身體無法正常將乙醛代謝成乙酸，而乙醛會刺激微血管擴張使血流量加大，導致臉部變紅或全身通紅。

●乙醛為一級致癌物 長期累積恐致癌

為何我們要重視酒精不耐症的議題？因為酒類飲品及從酒精代謝產生的乙醛是WHO認定對人體健康最危險的的一級致癌物，若乙醛經常累積在體內將提高罹患癌症及各種疾病的風險。

有酒精不耐症的人每天喝 10-20克酒精量(相當於1-2小杯烈酒、1-2杯葡萄酒、1-2罐啤酒或100-200 cc，10%酒精含量的保力達/維士比)，比起一般人就有高出40倍罹患上呼吸道及消化道癌症的風險；臨床上特別是以口腔癌、食道癌、肺癌、女性乳癌最為明顯，其他容易引起的疾病還有胃癌、大腸直腸、心血管疾病、中風、失智、骨質疏鬆、痛風、胃潰瘍、肝硬化等疾病。

●自測是否患有酒精不耐症 簡易方式這樣做

如何知道自己是否是患有酒精不耐症？第一種為DIY簡易版，只需一般75度消毒酒精(或酒精棉片)及OK繃，將OK蹦的紗布處以酒精沾濕或將酒精棉片對折放在紗布處將OK蹦貼在手上臂內側靜待15-20分鐘，撕下後看看覆蓋皮膚有沒有發紅現象，如有發紅現象代表可能有酒精不耐症，但此檢測方法主要為衛教用途，準確率約七成，如要更確實知道自己是否有酒精不耐症，則要透過合格醫院測來確定。

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