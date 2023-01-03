變異株「XBB.1.5」令人聞風喪膽，前台大感染科醫師林氏璧表示，他個人認為XBB.1.5不是大魔王，雖然它免疫逃脫能力強、再感染的機率大增，但目前沒有看到重症機率增加，因此頂多只能稱之為小魔王或小嘍囉而已，但若哪天出現以新希臘字母命名的「π病毒」的時候，事情就大條了。

林氏璧今在臉書上分享，很多人稱「XBB.1.5」是大魔王，但他並不認同。美國疾病管制與預防中心（CDC）將XBB.1.5變異株，從XBB底下分出來，因為在美國多數的XBB其實都是XBB.1.5，而非2022年10月在新加坡大流行的XBB。

林氏璧表示，XBB.1.5令人擔心之處，主要是免疫逃逸和XBB一樣強，再感染的機率大增，且對人體ACE2受器的親和力比XBB更強，在美國很快就要變成主流病毒株了。而美國有幾個州的住院率上升，但經比對以後發現，與XBB.1.5流行的州並不吻合，因此估計住院率和疫苗接種狀態，以及其他病毒株流行比較有關，目前還沒看到感染XBB.1.5，會有比較高重症率的跡象。

林氏璧透露，他個人不會特別擔心XBB.1.5，因為這終究是Omicron的亞型變異株，頂多可稱為小魔王或是負責守關的小嘍囉，畢竟真正的大魔王，應要像是2021年11月Omicron問世一樣，各國科學家如臨大敵，世衛組織（WHO）很快就開會替其安上一個新希臘字母，歷代大魔王Alpha、Delta和Omicron的出場大概都是這樣的。

林氏璧也說，下個就要輪到「圓周率π病毒」，等到這個病毒出現的時候，才是真的事情大條了；不過面對任何變種病毒，科學上都要謹慎以待，大家不需要過度恐慌。