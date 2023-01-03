桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一2日傍晚倒垃圾時遭槍殺，桃園市長張善政3日前往慰問桃園警分局慰問。（賴佑維攝）

桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一2日傍晚倒垃圾時遭槍殺，桃園市長張善政3日前往慰問桃園警分局慰問。因在街頭槍殺，張善政表示，當街行凶的確是非常駭人聽聞，會對桃園幫派進行有系統的清查、整理，短期也要避免尋仇火併。

據了解，槍手事先已經知道郭信一有出門倒垃圾習慣，1日曾前往郭男家外確認。另槍手作案逃逸至樹林焚車後，下落目前專案小組也還在釐清，警方不排除槍手作案已經潛逃出境。另警方循線找到逃逸車輛車主身分，原車主稱已經交給二手車商處理，專案小組還要釐清車商跟槍手之間關連。

張善政表示，到桃園分局了解案件進展，提到當街開6槍，張善政說，的確是非常駭人聽聞，而治安是一個長長久久的工作，最近最重要的工作是趕快把案子查到一定的進展。之後要對桃園治安有影響的行業、幫派所賴以維生的行業，作有系統的整理跟清查。

張善政也說，案發以後沒多久，警局就透過隨扈通報。當下也請警局有進展都通報市府團隊。張善政也提到，自己非警察專業，其實不應該太早干擾警察同仁的作業，所以選擇比較適當的時間，讓警方把第一時間該做的、可以做大致就緒以後，到警局探視。

因是幫派糾紛，張善政說，警察方面有準備預防這方面的可能。至於案情是否陷入膠著，張善政說，現在不便評論，但外界不要太多的臆測，可以放心把案子交給警察去追查。