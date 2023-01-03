一名女網友表示，身邊一名30多歲的男性朋友，長相普通，至今都沒有交過女朋友，她列出該名朋友的4大缺點，包括懶惰、小氣、依賴家人和經常被詐騙，另一半只要女生是正妹就好，她問「我朋友有辦法脫離單身嗎？」貼文曝光網一面倒說，「這個沒救了啦！」

原PO昨（2）日於PTT女孩版指出，這名男性朋友的工作為輪班制，長相中下，髮色有些許少年白，個性較小氣、懶惰，不僅不會開車，就連上蝦皮購物買東西都不會。對吃的、用的不太講究，平均一餐費用不超過三媽臭臭鍋（最便宜120元）。

原PO表示，男生朋友節儉到不想花40元機車停車費，寧可違停被拖吊，再打電話叫家人載他到停車場取車。她說，這名朋友至今還是母胎單身，只要是正妹都可以，也因為這樣常常被詐騙，家人看不下去，無論怎麼勸都聽不進去，因為他認為自身條件可以交到女友，還反過來批家人太嚴苛，她問「我朋友這種條件，真的有辦法脫離單身嗎？」

貼文曝光，網友全看傻眼，「看著看著眼眶都紅了了，沒救了啦」、「當事人醒不來的」、「不要說擺脫母胎單身了，我比較怕他一直被騙」、「認真回我是女生，完全不會喜歡這種男生」、「我也有認識類似的朋友，重點是他還一直覺得自己很幽默」、「我覺得他還是單身就好了，連自己都顧不好了」、「感覺交往後果是要幫他擦屁股」、「他交不到女友，只會覺得是那些女生有問題，不是自己」、「被詐騙這麼多次？30幾歲了他沒有判斷能力嗎？太可怕了！他還是一輩子單身好了」、「這種條件連脫離原生家庭都不行了，還脫單？」