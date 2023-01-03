韓團「NU'EST」成員白虎（姜東昊）暌違3年將在農曆大年初七來台，大展「甜蜜心機」，近日驚喜釋出問候影片，大秀出流利中文，一開場就用準確的發音甜蜜喊：「大家好，我是白虎，好久不見了！」隨後用韓文跟台粉預告將在這次來台活動上準備不同驚喜要大家期待，影片最後再度用中文說：「我愛你們！」讓期待以久的粉絲又驚又喜。

白虎其實早在5年前跟著團體訪問寶島時，就曾展現他的中文能力，自稱「中文天才」的他不僅用標準中文跟他最愛的台灣美食珍珠奶茶「告白」，更甜蜜對粉絲說「其實我在夢裡來過台灣啦」，唱起中文歌也不含糊，曾唱過〈想你的夜〉和〈小酒窩〉，可愛的發音加上精湛的唱腔，讓台下粉絲聽得如癡如醉，讓人越發期待他這次來台會如何大秀中文實力飆唱華語歌曲。而這次久違來台，白虎特別抓緊時間勤練複習中文，據悉將準備不一樣的驚喜給大家。

日前他也特別開直播陪全亞洲的粉絲共度平安夜，對著鏡頭前的粉絲有求必應，不僅回答問題，邊喝紅酒邊把玩耶誕氣氛小物的他更現場畫耶誕卡片要給粉絲，可說誠意十足，而最近在宣傳新專輯《Absolute Zero》的白虎，不僅登上每個韓國實力派歌手都必上、由李茂珍主持的音樂節目《加長型禮車服務》大展歌藝外，還化身為帥氣氣象主播到YTN電視新聞台報氣象，可說一刻不得閒。

近期積極籌備來台演唱會的他透露非常期待這次的寶島行，除了想念台灣小吃美食外，更跟公司預約要去台灣夜市逛逛，一解對台灣的思念之情。「2023 BAEKHO MINI CONCERT《BAEKHoney DAY》 IN TAIPEI」將於1月28日晚間7點在TICC台北國際會議中心登場，門票全台ibon機台及網站熱賣中，票價分為$5800／4600（全區對號入座），更多詳情請洽主辦單位D-SHOW官方臉書粉絲查詢。