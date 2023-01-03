丟丟妹疑婚變被爆與老公分居 叫賣天后直播文全刪除 @chinatimesent

「直播天后」丟丟妹（李明珊），近幾個月人間蒸發，過去直播文全被刪除，如今則是重開了名為「樓頂揪樓下」的粉絲團，強調「只是重新開始」，對婚變傳聞三緘其口，至於傳出夫妻倆分居一事，丟丟妹父親表示已經進入律師調解階段。

根據《鏡週刊》報導，丟丟妹老公傳出因為愛玩牌，不能接受另一半有不良嗜好的她，為此感到不滿，目前則是回到彰化老家，夫妻倆處於分居狀態，對此，老公王心正表示丟丟妹是11月初離家失聯，沒想到南下找她時，卻被岳父報警處理，如今坦言「她想離婚，不是找我溝通，卻是直接斷聯，找律師」，接著強調兩人婚姻關係仍在，沒有家暴也沒有第三者，呼籲外界勿做過多聯想。

對於女兒傳出婚變，丟丟妹父親表示夫妻倆牽涉到感情及金錢，目前只想要女兒過得好，其他一概不想過問，但也感嘆「一言難盡」，不免讓人揣測另有隱情，根據《自由時報》報導，丟丟妹父親坦言事件太過複雜，女兒絕對是證據確鑿，才會讓婚姻走到這一步，目前則是進入律師調解階段，接著強調「羅馬不是一天造成」。

丟丟妹如今開了名為「樓頂揪樓下」的粉絲團，從粉絲團PO出的30秒預告影片，只見她宣布：「熟悉的口號沒有變，我沒有消失，我只是需要重新開始，接下來，我會在這個粉絲團跟大家見面，我是李明珊，I'm Back」，宣告事業將重新出發，過去的直播平台目前則是靠老公獨撐，臉書粉絲團頭像也換成Q版公仔，似乎是想將彼此關係切乾淨。