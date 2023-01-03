對於頭髮的長短每個人有不同的喜好，也因此延伸出「長髮控」、「短髮控」兩派支持者。一名網友在臉書上發文表示，自己的女友留有一頭亮麗長髮，卻為了3萬元的報酬跑去剃光頭，讓他崩潰喊「一點都不值得」，貼文一出網友們無情開轟指他管太多。

一名網友在《匿名2公社》中以「女友竟然瞞著我把長髮剃掉」為題發文，抱怨女友突然剃成光頭，他表示和女友交往一段時間，女友不但長髮及腰且髮質很好，摸起來也很柔順，然而在不久前女友因為在網路上看見「光頭模特兒」只要授權提供剃光頭過程的影片就能拿到3萬元的酬勞，女友一看就毅然決然報名參加。

這名網友哀怨表示女友要剃光頭前沒先溝通，瞞著他跑去剃光頭，他也說「看到她光頭的樣子我真的有嚇到，完全無法接受」表示雖然能戴假髮，但是把光頭留回長髮仍要花費很久的時間，看了非常傻眼，他也直呼「才賺三萬元，一點都不值得」。

貼文曝光，網友一片倒批評原PO管太多，「女友的頭髮又不是你的」、「有什麼好傻眼的啊？剪髮自由還需要你同意哦？是咧共蝦毀啊」；有人則針對報酬表示「剃光就有3萬 蠻好賺的啊」、「可以一直換造型」、「怪就怪你自己沒本事給她3萬啊」；另外許多網友歪樓回應「有沒有缺男生剃光頭」、「可以把活動連結分享一下嗎？」、「接下來就出家了」顯現出不少人願意為了錢剃光頭。