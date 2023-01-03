台北市直轄市定古蹟「學海書院」於2日舉行上樑典禮，宣告學海書院第1 期修復工程完成重要階段。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

台北市直轄市定古蹟「學海書院」，現為高氏宗祠，於2日舉行上樑典禮，宣告學海書院第1期修復工程完成重要階段，北市文化局表示，因建築規模龐大且裝飾細膩，修復工程共分3期，估耗資1億1500萬元，並預計明年底修復完工，為萬華區再添一處歷史文化場域。

「學海書院」創建於清道光23年，也就是1843年，為清朝淡北最高學府，同治和光緒年間分別設置的艋舺義塾和淡水縣儒學皆附設於學海書院內，凸顯其在北台灣教育史的重要性，日治時期改作高氏宗祠至今。

學海書院最著名的院長為陳維英，地方人士尊稱為「陳老師」，其居所稱為「老師府」，今位於台北市大同區大龍峒，1864 年書院重修後，其所題一對掛聯「學知不足教知困自反自強古人云功可相長也」、「海祭於後河祭先或原或委君子曰本其當務之」，目前楹聯仍懸在講堂兩側牆面，是書院珍貴歷史文物，而建物中保存台灣北部重要彩繪匠師許連成的多幅彩繪作品，更是修復工程重點。

文化局長蔡詩萍表示，學海書院內有許多建築細節都相當令人驚豔，而建物由高氏宗族、文化局及建築師團隊攜手合作維護，是文化資產保存的良好典範，期待未來學海書院修復完成後，能回復當年的歷史風華。

文化局說明，學海書院因規模龐大且建築裝飾細膩，修復工程共分3期，預估耗資1億1500萬元，自2020年至今已陸續補助4300萬元，除補助修復工程外，更協助「修復及再利用計畫」、「修復工程規劃設計暨因應計畫」、「緊急搶修工程」、「彩繪保存計畫」、「彩繪修復工程」等作業，並協助申請文化部補助經費，目前正執行1、2期修復工程。

文化局表示，第1期工程進行前廳、正廳建築整體及內部建築裝飾工藝修復，第2期工程規畫修復右護龍廂房、軒亭、及後廳建物，未來第3期工程為左護龍、景觀庭院、及建置再利用所需設備，全案預計於明年底修復完工。

文化局表示，書院是教育英才的地方，宗祠則是慎終追遠場所，學海書院結合兩者，承載教育、歷史文化、城市發展、高氏宗族脈絡的重要古蹟，未來除了繼續作為宗祠使用，也將規畫歷史展示空間。

文化局說明，將透過4大展示主題「艋舺(萬華)聚落發展」、「書院歷史(朱熹哲學)與特色」、「高氏宗族歷史」、「書院建築特色及修復歷程」，豐富文化資產的深度，期待未來學海書院修復完成後，能與龍山文創基地、剝皮寮歷史街區等在地文化據點串連，展現萬華的文史風貌。