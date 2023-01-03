被祝福的「樂福蛋」，協助身障者重建自信。(翻攝畫面)

被祝福的「樂福蛋」，協助身障者重建自信。(翻攝畫面)

成立滿1年的順安康復之家，為協助收容的身障者建立自信，近期推出「樂福蛋」，採取自然農法人道養殖，以餵養黑水虻做為食材，讓產出雞蛋美味又健康，希望讓身障者能重拾人生信心。

由財團法人佑青醫院成立的順安康復之家位於屏東內埔鄉，目前收容數十位身心障礙工作訓練者，康復之家設有「佑佑農場」，取得有機農場認證，提供患者栽種農作物。

為讓患者在收容期間不與社會脫節，帶來工作上的收入，院方於去年底在農場旁興建一座雞舍，飼養近500隻蛋雞，每日生產近400顆雞蛋，均由院內的收容患者合作飼養，所下的雞蛋取名為「樂福蛋」，販售所得就做為工作訓練金。

順安康復之家執行長莊勝安表示，為讓消費者吃得健康又安心，雞隻所吃的飼料以廚餘及農作物有機製作而成，包括牧草、菜葉、水果、益生酵素做成的堆肥來飼養黑水虻，再以黑水虻來飼養雞隻，因此所生的蛋極具高蛋白及營養價值。

莊勝安指出，雖然養雞飼料成本高，但現代人著重養生與健康，而且最重要不是以賺錢為考量，主要希望藉由「樂福蛋」重建身障患者自信，對未來再踏出社會更有信心。