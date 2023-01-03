農曆春節將近，民眾存提款需求大增，各地金融機構大量現金流動，容易吸引歹徒覬覦，田中警分局3日上午舉辦「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」。（田中警分局提供／吳建輝彰化傳真）

「瑪莉兄弟」持槍闖入田中農會，讓現場民眾傻眼，直呼有點可愛，不過搶劫過程逼真，仍讓許多民眾受到驚嚇。（田中警分局提供／吳建輝彰化傳真）

受到疫情影響，萬無齊漲、減稅又落空，許多民眾大嘆這個年不好過，就連「瑪莉兄弟」都鋌而走險出來搶劫，3日上午手持長短槍到彰化「田中農會」搶劫，吸引民眾目光，不過這其實是彰化田中警分局的防搶演練，除強化員警獲報反應效能外，也讓金融機構員工能夠緊急應變，提升自衛能力。

農曆春節將近，民眾存提款需求大增，各地金融機構大量現金流動，容易吸引歹徒覬覦，田中警分局3日上午舉辦「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，「瑪莉兄弟」持槍闖入田中農會，讓現場民眾傻眼，直呼有點可愛，不過搶劫過程逼真，仍讓許多民眾受到驚嚇。

田中警分局表示，金融機構發生強盜、搶奪案件十分容易引起民眾恐慌，特別是春節假期，民眾現金往來頻繁，提款大筆款項的民眾增加，常遭歹徒覬覦，本次演練共動員22名警力，在轄區內設置8處攔截點及6處監視點，聯合舉辦防搶暨攔截圍捕演練。

田中警分局說，演練過程包含歹徒行搶、金融機構行員現場處置及報案、警察動員線上警力展開攔截圍捕等。除了演練之外，也會針對金融機構防範犯罪環境評估檢測，提供金融機構環境安全諮詢服務，讓歹徒無機可乘，確保轄區民眾過個平安快樂的好年。