數位轉型是不少產業發展重點，速食品牌肯德基也不例外，今（3日）宣布推出業界首創全面數位升級餐廳-「KFC數位智能未來店」南京旗艦館，率先串聯前台多元點餐到後台備餐、包含「AI智能銷售預測系統｣、「自動化人力排班｣、「即時生產管理系統｣及「外送配單系統｣，並成立「外送共享中心｣，重新定義速食業標準。「KFC數位智能未來店」提供多元點餐方式與支付管道，並整合速食業首創的「智能快取櫃」，一條龍式數位升級，大幅優化消費者體驗。

「KFC數位智能未來店」的「AI智能銷售預測系統｣可收集歷史銷售數據、行銷活動等，即時反映消費者的需求量；推導出即時業績預測，並串聯至「即時生產管理系統｣，提供訂貨量建議、優化產品庫存，大幅提升營運績效。透過程式化自動反應，即時校準與調節備料，大幅降低物料耗損，讓後端備餐更有效率、產品品質標準化、更能確保新鮮度。

「自動化人力排班｣，能推導出店內人力安排建議，增加排班調度彈性與管理效率，最後串聯到「外送配單系統｣搭配「外送共享中心」有效提升服務速度，全面優化消費者體驗。自 2021年底起，在新北市板橋區試營運「外送共享中心」，除了整合區域內門市、建立專職外送車隊，自消費者下單，透過電腦自動配發訂單，至追蹤餐點與外送時間，整體流程數位化，有效縮短整體外送時間。板橋區試營運結果顯示，對於送餐速度提升，消費者的滿意度高達近9成，目前「外送共享中心」已擴大至台北與新北、新竹以及台中等區域，計畫2023年底中完成全台6都加入「外送共享中心」。

「KFC數位智能未來店」提供多元點餐方式並整合速食業首創的「智能快取櫃」，優化消費者體驗。（肯德基提供）

「KFC數位智能未來店」透過數位科技，整合前端到後台的資訊，率先發展出可落地的數位創新應用模式。鎖定上班族與講究時間效率、追求科技創新服務的消費族群，店內除了四台自助點餐機之外，更提供行動掃碼點餐，並支援主流電子支付，下單立即連結付款；為鼓勵消費者使用數位掃碼點餐，還可享加一元多一件的優惠。多元點餐方式降低排隊等餐的時間、內用者也可以先入座再點餐，大幅提升消費者點餐效率與自主性。店內創新還包含取代傳統領餐檯，肯德基優化全數位「智能快取櫃」，9格櫃點提供掃碼區，讓消費者更快速完成零接觸取餐。