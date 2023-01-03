2022年大陸「打虎成績單」出爐，去年至少有32名中管幹部落馬，至少37名中管幹部受到黨紀政務處分，主要涉及十多個省的省部級高官及重要的國企、央企等，是近五年來打虎力度最大。

《中國新聞周刊》報導，中管幹部層面，據中共中央紀委國家監委官網數據，2022年至少32人落馬，在2017年至2022年五年中落馬人數最多。2017年至少18人被查。

所謂「中管幹部」，也就是在中組部備案的幹部，其任免權在中共中央，中組部在中管幹部任命上有建議權，一般而言，中管幹部為副部級以上。

從具體落馬人員看，主要涉及廣東、貴州、吉林、西藏、遼寧、上海、內蒙古、北京、青海、雲南、福建、湖北、河北、黑龍江、四川、廣西等十多個省（直轄市、自治區）份的省部級高官。

此外，相關落馬案件還涉及應急管理部、中國人民銀行、工信部等國務院組成部門，以及國家發改委管理的國家局，比如國家糧食和物資儲備局；涉及中國鐵路總公司、中國聯通、中儲糧、中國人壽保險（集團）重要的國企、央企等。

值得注意的是，2022年遼寧省5位省部級官員被查，分別是遼寧省瀋陽市人大常委會主任付忠偉，省人大常委會副主任孫國相，省政協原副主席孫遠良，省政府副省長郝春榮，省政府副省長、省公安廳廳長王大偉。

去年12月，中紀委官網發布的《數看八項規定十週年》影片提到，截至同年10月，全國紀檢監察機關共查處違反中央八項規定精神問題76.9萬起，批評教育幫助和處理109.7萬人；共查處違反中央八項規定精神問題的中管幹部265人。

從2013年9月至2022年11月，中紀委已連續110個月公佈查處的違法中央八項規定精神問題的月報數據。

北京清華大學馬克思主義學院教授、中國政治學會常務理事王傳利表示，從當前的趨勢可以判斷，未來查處重點之一將是政治問題和經濟問題交織型的腐敗；第二個重點懲治新型腐敗和隱性腐敗；第三個重點治理的是「三集」領域的腐敗，所謂「三集」領域的腐敗，是指「權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗」。