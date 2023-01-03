不滿年終獎金「兩樣情」，元旦期間長榮航勤員工集體休假。有人認為長榮幾家公司本來就獲利相差很大，基於公司治理不該「挖東補西」；但長榮航空的獲利與長榮航勤無關嗎？桃園機師工會表示，疫情期間長榮航空以客艙載貨，創下貨運營收新高，正是長榮航勤員工把貨一箱一箱搬上飛機，「他們的努力與付出我們都看在眼裡！」

疫情期間航空客流驟降、貨運量暴增，全球「客機改貨機」蔚為潮流，去年3月長榮航空發新聞稿，宣布委託以色列航太工業公司（IAI）將3架客機改為貨機，讓長榮航空波音777F貨機機隊從8架增至11架。除了結構性地「客機改貨機」，疫情期間尚未改造的客機也拿來載貨，把座椅用棉被包起來，再把貨品放在椅子上，1個座位約可以承重70、80公斤重量。

桃園機師工會今日秀出照片表示，在長榮航空以客艙載貨，維持公司運作並創下貨運營收新高的同時，「是這些長榮航勤的員工把貨這樣一箱一箱搬上飛機的！」甚至包括台灣的口罩外交，也是這麼來的。

工會表示，長榮航勤員工的努力與付出，對同為航空團隊一員的飛行員來說，「我們這3年都看在眼裡！他們值得更好的待遇！」