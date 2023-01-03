被封為「韓流始祖」的男星裴勇浚，當年憑著《情定大飯店》、《冬季戀歌》等多部電視劇紅遍全亞洲，隨後他自立門戶成立經紀公司，並在2015年宣布與女星朴秀真結婚並定居夏威夷，而婚後他也幾乎隱退，將重心投入家庭當中。但近日傳出他曾返回韓國，近況跟著曝光。

裴勇浚雖曾是韓流始祖，但他似乎一點都不留戀螢光幕，他在2015年宣布與旗下女星朴秀真結婚後，便在2016年喜迎兒子的誕生，接著又在2018年4月迎接女兒的到來，之後他就將生活重心全部轉移到家庭上，幾乎不再拍片、接代言，甚至將自己創辦的Keyeast經紀公司股份轉賣給了SM娛樂，因此傳出他為了給小孩更好的成長環境，打算就此引退移居夏威夷生活，徹底消失在螢光幕前好幾年。

而許久沒露面的裴勇浚，昨（2）日被南韓媒體爆料，他在2022年底曾帶著妻小返回韓國，在家鄉與家人們一同度過這個冬天，但根據業界好友透露，裴勇浚確實回來過，他們也見了面，「他與他的家人似乎度過了相當美好的時光，但現在他已返回夏威夷不在韓國了」相當快閃。

事實上，裴勇浚會傳出隱退的消息，除了他舉家移居夏威夷生活外，他所創立的經紀公司官方網站，還在2022年11月份被發現跳出「buy this domain」的資訊，整個官網呈現無人管轄狀態才引發外界揣測。但對此，裴勇浚始終低調沒有出面回應，而妻子朴秀真所屬經紀公司則表示「藝人私事無法確認」不願公開他們的消息。