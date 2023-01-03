韓國公平會（KFTC）3日指出，將處以特斯拉28.5億韓元，約220萬美元罰金，理由是這家美國電動車大廠，未能妥善告知車主在低溫下開特斯拉的話，可行駛的里程數會較正常時來得少。

KFTC指出，從2019年8月迄今，特斯拉在韓國當地官網上，誇大充完1次電之後，無論跟傳統燃油車或超級充電樁相比，所消耗的能源成本效益。真正的實情是，特斯拉在寒冷天候下的續航力道，比廣告中所說的最多要大減50.5%左右。

據悉，在特斯拉韓國官方網站上，有提供如何駕馭電動車的訊息，像是可使用外部電源先預先處理特斯拉，也就是在直接充電前，可用加熱或冷卻方式先調節車用電池溫度。

同時，車主也可用最新的電力消耗應用程式（Energy App）來隨時了解即時電量資訊。韓國公平會表示，可是特斯拉並沒有提到若在零度以下環境開車的話，會耗損多少電池續航力道。

2021年，韓國消費者維權團體CUCS引用當地環保署的數據，大多數電動車若在寒冷天氣行駛時，可行駛的距離最多會減少40%，而特斯拉所受之影響更大。

2022年，KFTC對另家國際大車廠也開出金額不小的罰單，因德國賓士與韓國子公司的客用柴油汽車排氣數據，有涉及廣告不實情事，故賓士也要繳交高達202億韓元罰金。