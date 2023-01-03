三陽工業(2206)去年12月銷售2萬7201台，年減1960台，奪下單月台灣銷售機車冠軍，更是去年5月以來連8個月機車市場單月銷售冠軍，市占達38.2%，相較去年同期的28.8%比重成長；去年全年25萬5435台，年增3萬4603台，市占也從27.3%升至34.8%，成功奪得年度銷售冠軍。

2023歡喜迎兔年，三陽旗下的SYM機車品牌慶年度銷售冠軍，感恩回饋，開工首日國民神車 全新迪爵推出分期0利率優惠，要讓消費者新年即享新優惠。

甫上市即受到消費者好評的全新迪爵，在短短一個月首購期，賣出超乎預期好成績，刷新三陽車款首購銷售紀錄。SYM深信以消費者生活型態做為開發基礎，滿足顧客日常需求，載物、載人、生活通勤使用情境，這就是全新迪爵設計原點。車主正面評價不斷讓全新迪爵成為新一代最強國民神車實至名歸。

SYM全新迪爵銷量破萬，穩坐國民神車寶座，此次在SYM與日本京濱共同開發的EnMIS雙火星塞異時點火技術，創下「尚省油擱有力」63.9km/L全台最省油的佳績，訴求一桶油就能從台北直奔高雄，更主打超大置物空間及雙載舒適，證明除了省油外，國民神車更需具備空間及雙載舒適需求。