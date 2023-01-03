中央流行疫情指揮中心元旦起對大陸4點直航入境者實施落地採檢，專家指出，BA.2.75與XBB.1.5是近期國際間新興的超強變異株，具備更強的免疫逃脫以及傳染力，反而大陸流行的BF.7已可算是上一代的變異株，指揮中心不能一昧針對某一國家或地區。對於美國正在流行的XBB.1.5，指揮官王必勝表示，看起來威脅性沒有很大，沒有打算對美國入境者實施新的檢疫措施。

前國健署長、陽交大公共衛生研究所兼任教授邱淑媞近期接受本報採訪指出，近期美國疫情升溫，當局發現是因為出現新型變異株XBB.1.5所導致，尤其紐約的住院人數已經快速上升，而台灣則是受到BA.2.75崛起影響，這款變異株早在去年11月就在本島現蹤，無論是哪一款變異株，都與大陸目前流行的BF.7無關聯。

BA.2.75與XBB.1.5是近期國際間新興的超強變異株，具備更強的免疫逃脫以及傳染力，反而大陸目前流行的BF.7已經可算是上一代的變異株，指揮中心針對境外移入病毒進行監測屬應盡職責，但必須要有系統性、科學性，不能一昧針對某一國家或地區。

對此，王必勝今日表示，美國每周都會針對國內變異株進行完整詳細的分析，當地4成為XBB.1.5，屬於新的變異株，但是當地疫情沒有升高現象，疫情處於低檔，重症死亡也沒有升高。XBB.1.5是美國本土流行的變異株，看起來威脅性沒有很大，因此沒有打算對美國入境者實施新的檢疫措施。

醫療應變組副組長羅一鈞則說，XBB曾在10月、11月於新加坡流行，當時一半以上個案的定序都為XBB，傳播力比BA.5多3成左右，但是住院、重症、死亡率都持平，甚至略減。新加坡流行完後，也沒有持續在當地成為主流病毒株。

羅一鈞表示，美國先前流行的是BQ.1，目前佔比在增加的則是XBB.1.5，但是沒有看到明顯的感染數、住院數增加的狀況，初步估計住院率應與新加坡差不多，還需要再觀察對醫療量能的影響。不過XBB.1.5也是屬於BA.2的重組病毒，就目前的疫苗和感染者，都還具有交叉保護力，建議民眾接種次世代疫苗因應。