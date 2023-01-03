隨著年齡老化，身體機能會跟著衰退，耳朵也不例外，容易出現重聽。林舜穀中醫師表示，聽力差不只會增加溝通難度，也會使大腦缺乏刺激而加速退化，並分享民眾平時該如何保養耳朵，也可按壓和髎穴、聽會穴、地倉穴等6穴位，有助於改善聽力問題。

中醫師林舜穀在臉書粉專提到，長輩容易出現聽力與理解能力減弱狀況，也會對生活造成不便，想要確認聽力是否出問題，建議用氣音對受試者說「請跟著我唸6、1、9」，若未能正確複誦，再測「2、5、7」，若依舊無法正確複誦，就可能是聽力有問題。

林舜穀說，想改善聽力障礙，可按壓靠近耳朵兩側的「和髎穴、聽會穴」，另外除了接收聽力訊號，開口講話也是維持聽力的關鍵，可以按摩口唇兩側的「地倉穴」及顴骨下面的「下關穴」，有助於顏面肌肉舒緩，再來是耳垂下方的「內耳點」和上面的「皮質下點」，相互搭配按壓能提升對聲音的判斷力。

林舜穀指出，與重聽的長輩對話時，可把握簡化、封閉式的原則，盡量以是非題或選擇題的語句溝通，過於開放式的問題，容易讓長輩困惑，而有些個案出現認知功能退化，遇到比較複雜的問題就難理解，建議可先排除外在的干擾來源，例如電視、廣播等，一次只說一件事，避免內容過於跳躍或反覆。

林舜穀最後提醒，民眾在使用耳機時，須注意音量大小，也不要聽太久，一定要定期休息，可以降低耳朵的消耗，減少因耳機造成的聽力損害。建議使用耳罩式或耳塞式耳機，並開啟降躁功能，減少耳朵的損耗，還能更專注於耳機播放的內容。