去年全球股市及債市大幅下滑，其中與台股相關性大的費城半導體指數及納斯達克指數分別下滑35％及33％，導致台股去年波動甚大，截至去年11月為止，勞動基金也虧損2382.4億元，但仍預計今年勞動基金報酬率達3.4％至3.6％，但基金局仍看好全球經濟成長，因此今年規劃加碼相對報酬、全球市場指數20億美金（約600億元台幣）。

據統計，目前勞動基金已持有全球市值股票的規模達80億美元（2400億美元），勞動部勞動基金運用局局長蘇郁卿表示，對全球經濟向上成長仍是正向看待，因此今年在規模20億美金的全球加權指數，希望獲取長期穩健的正報酬。

目前已屆年底，勞動基金局副局長劉麗茹坦言，去年全年股債市場均大幅度修正，但預估今年會先苦後甘，但仍要等待一段時間，預估會緩步走升，是觀察及布局的好時機，「今年不看淡、為調整的好時機」，12月單月指標不盡理想，股跌5％、全球股市也跌了4％。

但蘇郁卿說，短期內勞動基金會有起伏，但長期收益仍頗佳，近10年平均報酬率為4.46％、近5年達4.77％，長期投資績效仍屬穩健，勞動基金會適時掌握布局時間。

蘇郁卿提及，去年甫完成海外委託氣候變遷及絕對報酬委託50餘億美金（約台幣1500億元）程序，預計今年會續撥款。