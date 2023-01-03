嘉義縣水上鄉萬能工商配合政府新南向3＋4招生政策，8年前開始招收僑生專班，推出住宿免費，還送生活用品寢具及制服、運動服，從開辦第1年招到80人，在僑生呷好逗相報下，目前萬能僑生數已達800人，占1500學生總數逾半，由於少子化趨勢未歇，面對各校搶學生的競爭下，萬能校方預期，未來僑生占比不可避免會愈來愈高。

嘉義縣水上鄉萬能工商配合政府新南向3＋4招生政策，8年前開始招收僑生專班，目前僑生占比已達全校學生數一半。（萬能工商提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應少子化，萬能工商自2015年開始前進越南，招收當地越南僑生，之後再擴大招生國家，每年派教師會同僑委會人員到印尼、泰國、越南、緬甸等東南亞國家，前往當地華人創辦的學校招生，由於標榜僑生來台就讀免繳學雜費，參加建教班還能學習一技之長、賺新台幣，僑生都會介紹親朋好友、兄弟姐妹來台就讀，萬能就有一家5兄弟先後在萬能就讀的案例。

嘉義縣水上鄉萬能工商配合政府新南向3＋4招生政策，8年前開始招收僑生專班，目前僑生占比已達全校學生數一半。（萬能工商提供∕呂妍庭嘉義傳真）

校方指出，僑生大多是華人後代，多數已有兄弟姊妹在台上課，甚至親戚在台定居，所以很快就能適應台灣生活，加上年輕、學習能力強，透過3＋4上科大至少有8、9成，像在嘉義的升學管道，就以吳鳳科技大學為主。

嘉義縣水上鄉萬能工商配合政府新南向3＋4招生政策，8年前開始招收僑生專班。（萬能工商提供∕呂妍庭嘉義傳真）

校方透露，即使受疫情影響，已3年沒有到東南亞國家招生，但報名消息釋出，還是有學生主動報名，主因就是學校把僑生照顧得很好，做出好口碑，大家才會一個拉一個，也說今年僑生數已達800人，未來占比還會更高。