大湖警分局舉辦112年金融機構防搶及攔截圍捕演練。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖警分局舉辦112年金融機構防搶及攔截圍捕演練。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

年關屆近，民眾及金融機構現金流量大增，苗栗縣警局大湖分局特別舉辦金融機構防搶及攔截圍捕演練，針對近期金融及網路詐欺犯罪的無孔不入，金融防搶、阻詐，成了警方加強執法的重點工作，警方除了加強轄區內金融機構、超商ATM巡邏之外，也支援各金融機構的守望勤務，加強防制金融機構搶奪、偷竊、詐欺等犯罪發生，3日在大湖酒莊舉行金融機構防搶演練，特別運用休旅車，搭配當地景點「草莓酒莊文化館」透過與歹徒使用客語對話，來呈現在地特色，大湖警方全副武裝、實地演練，顯得逼真又刺激。

大湖警分局舉辦112年金融機構防搶及攔截圍捕演練。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣台3線沿線的大湖、獅潭、泰安、卓蘭地區皆以觀光文化著名，其中大湖草莓酒莊文化館每逢假期總會湧入大量的旅客，警方除了加強轄區交通疏導工作外，也配合科技監控設備，即時疏導路口車流，彈性調整燈號來避免壅塞，針對轄區內金融機構及超商ATM也加派警力執行守望與巡邏工作，來防止犯罪發生。

警方呼籲，春節旅客較多，除了務必落實防疫二級警戒規定之外，也要隨時留意身邊財物，避免讓竊賊有機可趁，交通部分須遵守警方、協勤民力之引導，也預祝大家兔年好運旺旺來，新年快樂。