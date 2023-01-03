丟丟妹疑婚變被爆與老公分居 叫賣天后直播文全刪除 @chinatimesent

知名帶貨直播主丟丟妹（李明珊）於今(3)日爆出婚變，老公王心正證實她悄悄回娘家，目前2人正在要離婚調解的階段。其實，去年王心正就已經在直播稍微提及與丟妹關係，表示雖然現階段不方便透露太多，但承諾之後一定會告訴觀眾，因為「我不想要當先出手的那一個人。」

其實，王心正去年底在直播時，就已經被觀眾詢問為甚麼很久沒見到丟丟妹，他回應：「因為畢竟是家務事，可是就是有人硬生生地要把家務事演變到那一種，好像是在拍戲說台灣的那一種情形，我真的是沒辦法，你知道嗎」，但他也不斷強調還沒有離婚，至於有網友留言表示，丟丟妹的爸爸福哥預告1月可以見面，王心正就說「那就等著跟他見面啊」、「既然福哥有講，就照福哥講的」。

在直播時，王心正似乎流露對丟丟妹的不滿，「把這邊100多個員工拋著，鳥都不鳥」，坦言自己其實每一天都有辦法跟觀眾交代，但是自己不想這麼做，因為「我不想要把直播塑造得這麼黑暗」。他也不禁感嘆道「我好累喔」，至於丟丟妹會在何時、何地現身，他也爆料「我目前聽到的是…反正就股東踢來踢去的，反正什麼事情他們都幹得出來，這個我就不想要再多講了」。

至於有人留言「所以丟妹惹王董(王心正)抓狂了？」，王心正回應：「這個其實不是丟妹惹我抓狂，還是我惹丟妹抓狂，這個是周遭的人做的一些行為，會讓人家很抓狂」、「海水退了就知道誰沒穿褲子，就是這麼簡單」，內幕似乎不單純。