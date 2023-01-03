澳洲自5日起，要求來自中國大陸的旅客必須出示48小時內病毒陰性證明才能入境。

澳洲政府新年邊境防疫政策髮夾彎，1日宣布5日起，要求陸客出示新冠陰性證明才能入境。不過政府內部文件顯示，首席醫療官凱利（Paul Kelly）前一日才致函表示不需額外限制陸客，認為這類措施與風險「不成比例」，顯示澳洲政府並不甩專業建議，額外實施限制措施。

澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）1日宣布，自5日0時起，所有來自中國大陸、香港、澳門的旅客，必須出示啟程前48小時內抗原快篩或核酸檢測陰性證明才能登機及入境。澳洲政府上周才強調，暫時不會對來自大陸的旅客祭出限制入境措施。

不過據澳聯社、半島電視台（Al Jazeera）報導，澳洲衛生部（Department of Health and Aged Care）昨（2）日深夜於官網公開首席醫療官凱利12月31日致函巴特勒針對陸客入境的防疫建議，顯示巴特勒並未採納專家建議。

凱利在信中指出，「根據現有資訊以及缺乏致病力更強、更易免疫逃脫變異株的明確威脅下，我不認為有充分的公衛需求去對來自中國的旅客實施任何限制或額外要求。」

凱利也在信中羅列了澳洲不需要跟進其他國家限制陸客的6項基本原因及條件，包括疫苗覆蓋率很高、群體免疫程度很高、治療及檢測相當方便、在大陸流行的Omicron BF.7變異株早已在澳洲盛行過、病毒基因定序及汙水檢測的監控機制很完善等，以及澳洲現在是夏天，病毒傳播風險較低。

凱利在信中指出，他與各州及紐西蘭衛生官員討論過，彼此有「強烈共識」，認為現階段對來自大陸的旅客實施任何限制，與現行國家防疫方針並「不一致」，同時也與風險「不成比例」。

比起限制陸客，凱利建議澳洲衛生部進一步加強對國際旅客的監控措施，包括檢測航班汙水、對入境旅客實施自願採檢、擴大社區廢水採檢，以及追蹤確診者及有海外旅遊史的民眾等。

儘管凱利並不建議澳洲對陸客實施入境限制措施，不過巴特勒1日仍宣布新政策，他當時稱凱利有對他「詳細彙報」過，但未透露建議內容，他強調澳洲的措施「非常溫和」，是「平衡過的決定」。