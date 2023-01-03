新北市長侯友宜在元旦升旗典禮致詞時指出，台灣必須對內團結，更要在全球化扮演關鍵性的角色，「我們絕對不是強國的棋子」，引發各界討論。民進黨前立委林濁水認為「侯友宜終於開始學講總統要講的話了」；媒體人韋安則狠批林「小氣」，直指林太小裡小氣，只會從政客和政黨的角度看問題，才會把侯「以民為天」的務實和平路線，解讀為政治算計。

針對林濁水的說法，韋安昨（2）日在臉書發文直言：「小氣！林濁水根本不懂人民的心聲？」他認為林太小裡小氣，只會從政客和政黨的角度看問題；侯友宜說出來的，正是「以民為天」，代表台灣人民的心聲。

韋安指出，侯友宜既不抗中也不反美，而是尋找一個務實，能為台灣帶來和平的路線和方向。而且有近8成的台灣民眾信任侯，相信他能團結台灣，建設台灣，一起追求安居樂業的和平未來。

韋安認為，侯友宜堅定捍衛中華民國的立場，和努力維護區域和平的定力，也會讓重要友邦安心和放心，受到歡迎和支持。侯這樣當今唯一，經歷過無數次槍戰，捍衛國家、保護人民的人，「才最有資格談和平，不是嗎？」