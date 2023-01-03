電子零組件廠信邦(3023)自結2022年12月合併營收為26.46億元，月減5.54%，累計2022年第4季合併營收為82.4億元，季增0.72%，創下單季歷史新高，信邦預估，今年第1季會比去年同期好，信邦董事長王紹新表示，由於公司有新產品新客戶，今年可望維持兩位數成長。

受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整所影響，信邦2022年12月合併營收為26.46億元，月減5.54%，年成長21.79%；累計2022年第4季合併營收為82.4億元，較第3季成長0.72%，年成長25.9%，累計2022年合併營收為308.86億元，年成長20.21%，再創歷年新高。

信邦指出，自2009年以來，已連續13年改寫營收歷史高點紀錄；第四季合併營收82.40億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績，今年度每月之營運表現，計有10次改寫單月營收歷史高點紀錄；MAGIC 5大產業全年度之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長17.93%、汽車產業成長47.59%、綠能及節能產業成長34.14%、工業應用產業成長18.78%、通訊及電子週邊產業減少0.71%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收76.95%；連接器及零組件銷售佔23.05%。

產業別的銷售分佈，工業應用產業佔合併營收26.82%；綠能及節能產業佔26.81%；通訊及電子週邊產業佔23.21%；汽車產業佔14.05%；醫療及健康照護產業佔9.11%。

信邦持續拓展新產業版圖，今年營運看好，王紹新表示，雖然今年大環境不明朗，但因公司有新產品新客戶，可望維持兩位數成長，公司以長期毛利率在25.5%為目標。