台中銀(2812)響應金管會普惠金融政策，續在嘉義縣新港鄉、高雄市燕巢區等銀行家數待增加地區設立服務據點後，日前再於雲林縣麥寮鄉設立分行，提供當地更多樣的金融服務、並提升金融機構密集度，同時讓金融影響力自一線都市串連至鄉鎮地區。

金管會透過「我國普惠金融衡量指標」檢視國銀普惠金融發展狀況，其中一項指標為每十萬成年人擁有的商業銀行分支機構數。銀行業於銀行家數待增加地區提供金融服務，有益城鄉均衡發展，並放寬允許金融機構可隨時提出於上述地點申請設立分支機構。

台中銀積極配合金管會政策，去年12月26日於雲林縣麥寮鄉設立分行，開幕當日除了董事長王貴鋒、總經理賈德威親自出席，也邀請客戶、政府官員及地方士紳一同參與開幕典禮及慶祝餐會，開幕當日臨櫃辦理開戶人潮更絡繹不絕。

台中銀表示，在逐步跨足國際之際仍重視在地經營、深耕當地客戶。麥寮鄉先前並無銀行及信用合作社進駐，金融服務主要仰賴農會及郵局，因此決議於當地設立分行，成為台中銀在雲林縣繼虎尾分行、斗南分行後的第3處營業據點。

台中銀表示，麥寮分行開業後，除了透過自身中小企業服務專長，為企業提供財務規畫輔佐、互助互惠促進當地產業升級，也善盡企業社會責任，積極實踐金管會普惠金融政策，更期盼麥寮分行能提升麥寮地區金融服務水準，帶動地方經濟一同蒸蒸日上。