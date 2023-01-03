運動品牌New Balance在新年時刻推出形象特輯—「＃穿上NB從新出發」，邀請三位在不同領域中展現獨特魅力的佼佼者，包括「型格實力演員」鳳小岳、金曲創作歌手持修 與國際時尚名人李函，共同穿上復刻鞋履550以及2002R演繹經典。此外，民眾5日至29日在New Balance實體據點消費，就送兔年限定紅包袋一組，單筆消費滿3600元現抵300元；滿6800現折800再加贈「New Balance 彈跳吸管保溫瓶」。

鳳小岳以ATHLETICS系列黑色長版夾克與卡其工裝長褲，搭配New Balance農曆新年推出的大地棕BB550LY1，展現不受拘束氣質。550有著80年代末的經典美式籃球鞋輪廓，鞋面以皮革拼接網布，加上鞋身局部透氣孔，低筒平底的設計適合街頭奔走，有著忠於自我、引領潮流的超凡氣勢。

持修以美式校園風格ATHLETICS系列棉質連帽上衣，搭配靜謐灰BBW550BB，詮釋細緻亮眼又獨具潮流的風格。鞋側上的「N」字徽標和550字樣，一眼就能辨識出這雙時隔三十多年，滿載潮流人士注目回歸的經典鞋款。李函穿著農曆新年限定系列燕麥白BB550LN1，這雙向美式街頭籃球文化致敬的復古之作，搭配了TPU鞋跟、EVA緩衝中底及強化型橡膠外底，並妝點新年系列獨有的磚紅色鞋帶。開啟新氣象的2023新年特輯「＃穿上NB從新出發」將於1月初正式展開，動態影音採用倒轉運鏡手法，呼應有別於新年改頭換面。