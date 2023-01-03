身家千億的香港富商「大劉」劉鑾雄早年周旋在眾多女星之間，2014年他突然登報宣布和一號女友呂麗君（現改名：呂姵霖）分手，改與二號女友陳凱韻（甘比）再婚。近日網上流傳一支影片，指他和分手數年的呂麗君世紀同框，還有人傳兩人復合，今(3日)稍早，劉鑾雄緊急開記者會澄清兩人見面純屬商業性質，對方有求於他，媒體好奇甘比有沒有不開心？劉鑾雄則回：「怎麼值得呢？」

劉鑾雄過去曾和蔡少芬、關之琳、「最美港姐」李嘉欣傳緋聞，早年他與寶詠琴有過13年婚姻，並生下一子一女，1990年代劉鑾雄風流新聞常登上版面，9年前他閃電大動作登報宣布和呂麗君分手，兩人曾生下一子一女，劉鑾雄更受訪諷刺對方「貪得無厭」、「臉皮比恐龍皮還厚」，至於記者出身的甘比憑著樸實、體貼的性格深得劉鑾雄寵愛，讓他大方宣告甘比「是我最後一個女人」。

劉鑾雄和甘比結婚後育有2女1子，所分給甘比的財產一度讓她成為香港最有錢的女富豪之一，未料近日網上傳出劉鑾雄在商場和呂麗君被拍的影片，引來外界好奇兩人是否上演絕地大復合。上月底，劉鑾雄火速發表6點聲明澄清，第一，「最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議」，兩人其實「已多年沒有見面」。

其二，劉鑾雄表示，和呂麗君的交易純屬商業性質，並非額外給對方的財政照顧；其三，由於最近網路出現假新聞，劉鑾雄才決定做出澄清；其四，劉鑾雄已經和甘比於2016年結婚，名下財產也處理好了，就是怕未來有個萬一，想提前保護甘比和小孩；其五，劉鑾雄重申目前和呂麗君就是共同所生小孩的父母而已，「亦絕對不想有任何關係」；最後，劉鑾雄說，和呂麗君2014年分手後已經斷絕所有往來，會出聲明是迫不得已，「為免他人乘機招搖撞騙」。

據《香港01》報導，元旦假期一過，劉鑾雄就通知各方媒體要開記者會，再次澄清此事，今上午，他親自坐鎮記者會，接受提問約1.5小時，被問對呂麗君有何評價？劉鑾雄回應，對呂麗君不方便多說，「如果真要講，七七四十九天都講不完」，至於甘比有無不開心？劉鑾雄說太太不會為了不值得的事影響心情，嗆記者：「這樣算回答到你了嗎？」

劉鑾雄6點聲明如下：

1.最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。

2.上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。

3.對於近日媒體出現網路打手，故意散佈謠言，不僅誤導公眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人覺得有必要作出澄清。

4.本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪。

5.本人重申，本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。

6.本人自2014年與呂小姐分手後，不相往來，是次作出此聲明，實屬逼不得已，為免他人乘機招搖撞騙。