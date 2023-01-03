2024總統大選國民黨將由誰批戰袍？外界近來高喊「侯盧配」，盧秀燕2日受訪時首度鬆口表示，只要對台灣好，什麼樣的組合都可以考慮。台中市綠營議員則批評，盧秀燕才剛就職一周，就開始「吃碗內看碗外」，對不起投票給他的台中市民；藍營議員則認為，盧秀燕過去4年的表現確實是標竿。

盧秀燕2日在台北提到，只要2024國民黨能贏，什麼樣的組合都可以談，引來綠營批評，知情人士認為盧秀燕是評論趙少康董事長談到侯郭朱2024如何組合的問題。新聞局長鄭照新表示，無需過度解讀，盼各界回歸市政方向討論，良性互動合作建設台中。

民進黨台中市議員黃守達表示，韓國瑜的殷鑑不遠，日前選舉時已有諸多質疑包括，盧市長不專心在台中做政策討論、走訪基層，反而全台走透透到處站台，但盧市長當時沒有正面回應，現在風向對了就蠢蠢欲動。只要對台中市民好的決定他都支持，但市長違背民眾的託付中途跑去參選絕對不是市民的期待，呼籲盧市長想想韓國瑜，想想台中市民，為台中留下建設。

民進黨台中市議員陳雅惠說，市長才剛就職一週，就開始「吃碗內看碗外」，對不起台中市民，讓投票給她、支持她的市民情何以堪？請盧市長不要落跑，把台中市長「做好做滿」。

國民黨台中市議員黃健豪表示，只要對台灣好的候選人都是可以思考的對象，盧市長過去4年受到市民跟多數台灣民眾認同，確實是標竿，想參選總統的人可以以此為目標，至於市長要不要參選則是她自己的考量，相信市長的意思也是「好好做事民眾就會給予肯定」。