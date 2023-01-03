在醫院看盡人情冷暖，胸腔內科醫師蘇一峰表示，一名70歲婦人肺炎、敗血症末期伴隨腎衰竭，在假日突然病情惡化，但在拚命搶救下又被救了回來，沒想到陪家屬趕來的友人竟不耐煩地對醫護說「可不可以真的快不行了再叫我們」，蘇一峰聽到後感嘆「真的不演了」。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天在臉書發文，一名70歲婦人因肺炎敗血症末期導致腎衰竭，但家屬不願意洗腎，注定了這是一場必敗的戰爭。

蘇一峰指出，這名婦人的病情在假日突然惡化，病房急忙打電話找家屬來陪伴病人最後一程，不過在醫護全力搶救下，等家屬到病房後婦人病情又回穩，幸運撿回一命，沒想到家屬的陪伴友人竟不耐煩地對醫護說「你們可不可以等她真的快不行了再叫我們過來！」

蘇一峰感嘆，病人全身浮腫喘不過氣，住院也是由病房護理師全責照顧，家屬並沒有聘請看護，直言久病無孝子、人生百態，到最後真的不演了。