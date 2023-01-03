張可欣與公所人員會勘後，認為泳池內部設施老舊需要修繕。（通霄鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

通霄鎮立游泳池開幕喊卡。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮立游泳池，是鎮內唯一的游泳池，鎮公所2014年曾委外給民間經營，但業者因收益不佳無預警停業，原先重新招標預定前天1日開放，但新上任鎮長張可欣認為，游泳池內部設施老舊，需要重新整建，因此主動終止營運契約，她盼通霄泳池重新開放可以是安全又嶄新的泳池。

鎮公所2014年曾委外給民間經營，但接連遭遇乾旱、疫情等因素，去年游泳池一整年營業額不到10萬元，業者因收益不佳停業，今年原本要讓新廠商入駐，但鎮長張可欣發現，泳池環境不佳、設施老舊，她期望全面修繕，還給大家一個良好的泳池空間。

張可欣說，館內整個狀況非常糟糕就要交接給包商營運，沒有品質、更沒有安全可言，所以請鎮民原諒她，在關鍵開幕時刻喊卡，因為這樣的狀況是無法營運的，如若廠商依照合約開始執行的話，門口還是只能高掛清潔養護中。

張可欣提到，目前游泳池朝向全面重新修繕，改善計畫書正在擬定，修繕經費公所會努力爭取籌措，未來營運方向，她也希望爭取台電認養若台電不願認養將由鎮公所自行營運。