轟動亞洲的泰國現象級神劇《天生一對》，以穿越與愛情集於一身的喜劇不僅打破泰國收視紀錄，更在海外掀起風潮，男女主角「泡泡哥」Pope和Bella更是紅透半邊天，在劇迷們的敲碗下，終於迎來《天生一對》電影版續集，2人再度攜手合作的電影版《天生一對2 大電影：再續前緣》締造泰國億萬票房佳績，蟬聯票房冠軍26天，並一舉打入泰國影史前10名票房，台灣也宣布將於3月10日上映。

中文版正式預告中，透露了劇情將延伸電視劇來到曼谷王朝，在全新時代互不相識的2人因前世的緣分再度相遇，不同於電視劇女追男的設定，電影版則由Pope主動出擊追求Bella，2人的緣分將如何跨越時空再續前緣，浪漫愛戀即將躍上大銀幕。Pope分享：「電影版和電視劇版在角色、看點和時代背景方面皆有所不同，《天生一對2 大電影：再續前緣》講述的是拉瑪三世、四世時代的故事，劇情加入穿越橋段，有精彩的動作戲，也有好笑的劇情，大家一定會喜歡的！」