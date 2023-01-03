蔡英文總統宣布義務役從4個月恢復到1年，民進黨立委范雲則欲推動修法，讓女性也當兵，前立委郭正亮開酸，民進黨嚇死了，范雲會變成豬隊友。台北市第3選區立委補選候選人吳怡農回應，女性已經在軍中服務許久，他個人主張的「國土防衛部隊」也是要不分性別參與。

在蔡英文宣布延長義務役期後，范雲30日透過臉書表示，女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役。她欲提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別，期待有一天所有國人都可以一起團結守護家園。

前立委郭正亮昨在中天電視《大新聞大爆掛》直言，志願役原本就允許女性當兵，范雲是在講義務役，她會變成民進黨的豬隊友，民進黨嚇死了。要強迫女生去當義務役，很少、很少國家有這樣的制度，連韓國都不是如此，范雲搞不清楚狀況，真是可怕，不知道她在想什麼？

對此，吳怡農在中山區街掃前受訪表示，女性同仁已在軍中服務許久，也有很多軍校生，國家的弟兄姊妹們在軍中貢獻是既定事實，而他個人主張的國土防衛部隊，也要不分性別參與。

媒體追問，國民黨候選人王鴻薇是否應表態是否支持義務役改回4個月？他說，不論是中廣董事長趙少康或是王鴻薇，都不應把兵役制度的改革限縮在一期長短。

吳怡農強調，全面改善軍中訓練內容，並適時延長兵役時間，也提升國防、做好相關準備，才能達成和平。任何想維護台灣和平的政黨或政治人物，都有義務提出具體的方案。