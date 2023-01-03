有句話說，戀愛是兩個人的事，而婚姻卻是兩個家庭的事，一定要找門當戶對的人，關係才能發展得更長久，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖豬、生肖虎、生肖雞、生肖牛最不適合「格差婚」，最好找門當戶對的對象結婚，以減少衝突。

▍第五名：生肖牛

生肖牛向來勤奮踏實，不會看低別人的身分，甚至願意陪著對方一起吃苦奮鬥，但若是攀高枝兒，他們日後絕對會受不了，因過不了自尊這關，一開始或許會為了另一半而忍一忍，但時間長了，雙方家庭差距帶來的自卑感和羞辱感，會深深擊痛你的心。

▍第四名：生肖豬

生肖豬生性愛好享受，若與經濟條件、社會地位相差大的對象結婚，一個人會認為對方太寒酸，另一個人則會嫌對方太敗家，經濟觀念的不同，會導致價值觀的差異，若門當戶對，兩人的生活水準較為相近，這方面的問題就會少一些。

▍第三名：生肖虎

生肖虎本身就非常強勢，若自己地位高，難免會壓落對方的自尊心，最後婚姻不出問題非常難，反過來說，如果是對方的地位較高，哪容得了經濟條件與社會地位較低的他們在家裡指手畫腳，所以生肖虎適合嫁娶地位及經濟狀況都接近的對象，另外也可以透過共同創業，用事業來穩定感情。

▍第二名：生肖雞

生肖雞因為很重視自己的感受，不願被別人指指點點說是高攀或格差婚，所以在選擇對象上一開始就會避免這樣的組合，也就減少了婚姻不諧的變數。

▍第一名：生肖羊

生肖羊總是太在乎別人的感受與眼光，老想著討好所有人，如選了個高攀的對象，難免自卑、不敢伸張話語權，若選了地位比自己低的對象，又會害怕觸痛對方的神經與尊嚴，常常要小心翼翼，因此門當戶對對他們非常重要。