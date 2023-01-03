德國交通部長呼籲成立一個專家委員會，審查是否應該延長該國核電廠使用壽命。此舉也引爆了執政聯盟內部對核電立場的分歧意見。

自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，德國試圖擺脫對俄國的能源依賴，並引起對該國僅存三座核電廠的使用討論。這些核電廠在此前日本311大地震之後，梅克爾政府訴求非核家園，原定於2022年底全數除役。

社會民主黨(SPD)的總理蕭茲(Olaf Scholz)試圖力壓執政聯盟的綠黨和自由民主黨(FDP)之間的紛爭。綠黨一直強烈要求退出核電，但是自由民主黨(FDP)的交通部長則要求延長核電廠的使用壽命，至少到四月。

交通部長Volker Wissing說，除非使用零碳排的核電，不然電動車不具備環保的效益。

「關於如何確保我們在實現氣候保護目標之時，同時又擁有穩定且負擔得起的能源供應，對此我們需要一個專家的答案」，部長如此表示。

批評德國退出核電的人士表示，這可能迫使德國在對再生能源轉型期間，對煤炭的依賴將超出預期。而煤炭的碳排汙染程度是高於天然氣。

綠黨強烈反對德國重啟核電計畫，認為延長使用將付出高昂代價，且開發再生能源可以取得更大成就。