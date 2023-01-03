藝術家田文筆用10多年時間，為台灣為百位當代藝術家塑像，透過雕塑過程發現每位藝術家的生命故事、創作思維與精神，新竹縣文化局邀請在美術館做「田文筆－向百位當代藝術家致敬」展覽，7日進行開幕式，特別聯合「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」贈送版印春聯，縣長楊文科歡迎鄉親蒞臨欣賞。

文化局長李安妤表示，田文筆1978年生於屏東縣琉球鄉，在浩瀚無垠的小琉球島成長，歷盡大自然的洗禮，培養出堅忍豁達的性格，畢業於台灣藝術大學版畫藝術研究所。

田文筆2007年進行「向60位當代藝術家致敬」雕塑計畫，2011起著手「向百位當位藝術家致敬」的挑戰，用歲月紀錄藝術創作者的藝術家精神。

田文筆表示，自己從事藝術創作，有許多要向當代藝術家請益的地方，在計畫中透過與前輩藝術家進行深度的訪談及交流，了解到百位藝術家生平、創作經歷與精神生活，期望透過肖像雕塑讓作者、藝術家及觀眾3者之間產生更多連結與火花，也為台灣藝術精神留下歷史紀錄。

田文筆提到，這次展覽是他2011年至2021年間的雕塑創作，藉此展現每位藝術家不同的情感特質、精神意念與心相狀態，再現藝術家內斂的神韻與內心蘊藏的能量，也喚起他對創作風格上的詮釋，重新賦予塑像新的藝術生命，也為當代藝術家們致敬。

田文筆的展覽即日起展出到29日，7日開幕式特別聯合「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」，除田文筆現場印製版畫春聯外，還有創意與傳統書藝、絹印紅包袋等活動，邀請新竹縣書法名家胡國龍、王德泉、黎元吉、莊明忠、陳秀珍、宋兆賢、曾雪梅等7位，及今年縣長盃首獎的趙世雄、林勇忠等得獎者共襄盛舉。