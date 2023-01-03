台北市力行國小日前爆出營養午餐業者誤讓2名孩童喝下過期湯品，校方在事發後依合約要求廠商停止供餐兩周，經各校午餐供應委員會（下稱午供會）同意後才能恢復供餐。3日是停餐最後一天，力行國小指出，午供會決議讓廠商停餐至19日，也就是寒假前都不得供餐。

力行國小2學童喝到過期湯品曝光後，力行國小、永建國小、實踐國小及明道國小以上4校聯合午供會，共同依午餐合約決議罰款2.6萬元、要求停止供餐力行國小2周，其他3校則正常供應。

校長黃國庭日前指出，停餐2周接近解約狀態，不排除要求廠商停止供餐到學期末。若廠商要恢復供餐，必須先到校報告改善進度，經午供會同意後始得供餐，只要未達標準不排除解約，但後續決策方向須與他校及台北市教育局討論。

由於今日是業者停餐最後期限，4校聯合午供會於上午召開會議，並請廠商到校說明改進作為，進一步討論是否恢復供餐力行國小。學務主任許舜杰說明，會中決議持續停餐至19日，具體原因涉及會議內容不便透露。午供會將在本學期末之前再次請業者到場說明，以決定下學期供餐狀況。

至於午供會是否考慮解約廠商？許舜杰僅說，今日會議重點在於決議是否讓業者恢復供餐。