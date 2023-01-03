苗栗縣長鍾東錦與幼兒園小朋友在卷軸以書法寫下新年祝福。（李京昇攝）

苗栗縣政府迎接2023癸卯兔年，3日宣傳新春揮毫活動，苗栗縣長鍾東錦與幼兒園小朋友在卷軸以書法寫下新年祝福，為活動揭開序幕，並邀請鄉親6、7、15 日在縣府、苗北藝文中心憑發票兌換春聯，象徵來年「虎辭勝歲，兔躍新程」。

書法作為傳統藝術，通常是用毛筆在紙張、布面或絹本等材質上進行書寫，苗栗縣政府為顯現書法的多元性，每年求新求變，結合了燈籠、陶板等異媒材，使書法走向生活化和平民化，老少咸宜，也活絡在地的優質產業及工藝文化。

新春揮毫宣傳記者會邀請書法名師羅文澤、謝鴻卿老師在捲軸上揮毫，寫下兔年吉祥話，現場搭配沐箜現代國樂團以二胡結合中國笛演奏，苗栗縣長鍾東錦也在春聯寫下「迎春納福」與現場幼兒園學童寫書法，留下新春作品。

文觀局長林彥甫說，2023年春聯兌換活動分別規劃縣府場3場次，另有苗北場2場次，憑發票即可兌換不同種類春聯，寄寓著未來一年幸福美滿，財源廣進。

苗栗縣長鍾東錦表示，活動募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構，實際以公益行動幫助更多人，希望鄉親將發票化為愛心。

他也指出，書法是博大精深的藝術也是門學問，苗栗更有許多書法大師創作書法作品，祝福所有鄉親在新的一年能夠「兔奔千里傳春信，龍起九霄壯國威」，各行各業都能收穫滿滿，業績長紅，平安喜樂。

文觀局補充，2023年新春揮毫活動，縣府場分別為1月6日（五）上午9時至11時30分、1月6日（五）下午2時至4時30分、1月7日（六）上午9時至11時30分，憑111年11-12月及112年1到2月發票，即可兌換，根據發票數量不同，可兌換不同種類的春聯。

苗北場在苗北藝文中心分別為1月15日（日）上午9時30分至11時30分及下午1時30分至3時30分，可憑「MBAC苗北藝友」有效卡友身分、「苗北志工證」、「2023苗北之星歌唱大賽」發票，或加入、訂閱「苗北藝文中心官方LINE、Youtube、臉書」、填寫活動問卷、按讚「苗北藝文中心臉書粉絲頁」置頂貼文、至展覽室及藝廊參觀、活動當日打卡並標記「苗栗縣苗北藝文中心」，以上8種方式免費兌換不同種類春聯。