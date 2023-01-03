「生活玩家」Paul與小17歲的老婆咪咪結婚6年多，育有2位寶貝女兒，一家人經常在臉書直播，分享幸福美滿的生活。2人近日在年代《樂活so much》爆料彼此經常為了「打掃廚房」大吵。

「廚房明明都是我在整理！」一開場，Paul與咪咪就因平時誰打掃廚房爭執不休，咪咪表示每次使用完廚房後，一定會仔細打掃恢復到一塵不染的程度，Paul卻覺得她這樣實在太過頭，忍不住說：「有時候真的太龜毛！」；Paul也接著抱怨，咪咪光是抹布就分成5個顏色，每一區塊使用的顏色都不一樣，並且每兩個禮拜就要換一批新的抹布，這讓Paul無奈喊道：「誰記的住！我能認得我老婆是誰就不錯了！一直丟，有一天你老公丟掉了怎麼辦！」

咪咪面對這些控訴則是有話要說，她表示夫妻倆有天在料理直播時，Paul隨便拿了條抹布擦拭鍋子裡面，隨後又拿起女兒的碗繼續擦拭，咪咪看到後立刻大叫：「那是擦地板的！」下一秒立刻把碗收走，不讓女兒使用！回想起這段經歷，咪咪依舊生氣的說：「真的犯了我的大忌欸！」更多精彩內容，請鎖定周一至周五下午4點於年代MUCH38台《樂活so much》首播，隔日上午10點重播。