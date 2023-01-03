第20季SBL超級籃球聯賽及第18季WSBL女子超級籃球聯賽，本周六（7日）點燃新球季戰火，賽事首次男、女籃同時開打，中華籃協秘書長李雲翔3日透露，有兩家企業接觸詢問SBL擴編可能性，加上政府將對國內兵役恢復一年役期，在中華棒協有意恢復籌組國訓隊，讓球員在服役期間還能打球不致身手生疏，籃協不排除未來也恢復國訓隊參加SBL。

SBL與WSBL本周六從輔仁大學中美堂體育館開始新球季，期待球季到來的同時，李雲翔也分享一些近期消息，在擴編方面，有兩家企業接觸，詢問一年大約花費、球員來源，加入SBL的門檻及效益等問題，籃協也持續和對方溝通中。

李雲翔認為，在PLG、T1兩職業聯盟球員人力逐漸飽和下，未來選秀中選球員可能會持續下降，或是大物新人才有更好機會被相中，因此籃協也希望將SBL基礎打好，提供年輕球員一個舞台，就需要擴編，讓年輕好手有更多機會。

至於政府去年底宣布，民國113年起，民國94年1月1日以後出生役男，義務役期從4個月恢復為1年，李雲翔回應，會再與體育署討論，重啟國訓隊。