高教工會認為南榮科大董事會劣跡斑斑，停辦後申請改辦為國際中小學，教育部不應同意。教育部回應，南榮科大在去年7月30日已全數清償積欠的薪資，後續該法人應於今年1月31日前取得台南市政府同意新設雙語國民小學籌設許可，否則將被解散清算。

南榮科大經歷前校長黃聰亮販賣假學歷及欠新風波後，教育部命令於2020年2月停辦，但最近申請改制為國際中小學，已獲教育部私校諮詢會通過。高教工會及全國教師工會總聯合會今天表示，南榮科大董事會相當惡質，教育部應該拒絕其改制。

教育部表示，依「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」規定，學校法人因所設學校停辦，應於3年內完成恢復辦理、新設私立學校、合併或改辦。屆期未完成者，教育部部應命學校法人解散。

南榮科大因財務狀況惡化無法改善，教育部在2019年8月1日依《私立學校法》命學校自108學年度第2學期（2020年2月1日)起停辦。南榮學校財團法人應於今年1月31日前完成恢復辦理南榮科技大學、新設私立學校、與其他學校法人合併或改辦事宜。

教育部指出，南榮科大停辦後，學生均已安置完竣，另向退場基金融資用於支付教職員工薪資、退撫儲金提撥、公保、勞保及健保費、勞工退休金及教職員超額年金，計6798萬5754元，該法人已於2022年7月30日全數清償，目前已無負債。

南榮科大2022年5月24日函送法人改善計畫擬新設雙語國民小學計畫書到教育部，經教育部多次函送台南市政府及學者專審查後，於20220年12月14日提送私校諮詢會諮詢意見，私校諮詢會建議通過該法人所送改善計畫。後續該法人應於今年1月31日前取得台南市政府同意新設雙語國民小學籌設許可。

南榮科大法人若於1月31日前未獲籌設許可，教育部將依《私立高級中等以上學校退場條例》規定命該法人解散清算，賸餘校產僅得歸屬中央機關、地方政府、公立學校或退場基金。