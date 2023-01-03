迎接2023年，國泰投信打響配息第一槍，旗下多檔ETF配息，其中由國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰投資級公司債ETF(00725B)以及國泰台灣5G+ ETF(00881)組成「息收聯盟」，也將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。至於每單位預估配發金額，今日(1/3)已進行第一階段公告。

根據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至12/30，國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數為65,514人；國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數為370,989人；國泰投資級公司債ETF(00725B)受益人數2,237人，預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。

本次的「息收聯盟」中，國泰投資級公司債ETF(00725B)為季配，此次配發0.44元，其追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，成分債券選取標準，僅選擇票息在4.5%以上的債券，排除償債地位較低的次順位債券，降低債券違約率，鎖定信用評等BBB層級的投資等級債，截至12/27，其持有至到期的指數殖利率為6.07%，有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險，同時兼顧抗震與收益，且季配息機制適合有現金流需求的投資人。

國泰股利精選30 ETF(00701)為半年配，此次配發0.66元，其追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股，並依市值進行加權，故著重於持股穩定性，是偏向價值型的投資組合，持股配置於電傳金產業，更易受惠到產業輪動，產業占比分別為：金融32%、電子30%、傳產22%、電信14%(截至12/26)。目前金融股布局主要聚焦在銀行股，避開以壽險業為主的金控，且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多，更適合現階段金融存股方向，加上傳產與電信類股具防禦特質，能夠提供下檔支撐。此外，00701成分股中鴻海占比約18%，未來隨經濟落底後再反彈時，電動車產業亦將再成為投資焦點，增添成長動能。

國泰台灣5G+ ETF(00881)為半年配，此次配發0.35元。國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析，根據投信投顧公會資料，截至11月底，以原型股票ETF與原型債券ETF為例，近一年受益人數分別成長74%與115%，顯見「存股、存債」的領息風潮盛行，有越來越多的投資人逢低進場，將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。且高盛、美銀等國際投行報告也可發現，2023年美國投資等級債表現可期，預估總報酬可望來到7%~10%。當Fed停止升息，將有利全球債市落底回升，持續看好具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級債，建議可將部分資金轉往配置投資級公司債ETF，掌握升息尾聲難得的收益機會。同時，因債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，投資組合納入債券資產，也有助於降低投組波動度，並提高風險報酬比。