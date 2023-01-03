台南市正副議長選舉黑金介入傳聞甚囂塵上，台南檢調警憲今天大動作搜索、傳喚議長邱莉莉、副議長林志展等10人。對此，民進黨團幹事長蔡筱薇表示，尊重檢調的調查，但也期盼調查結果水落石出。國民黨團書記長蔡育輝期許檢調毋枉毋縱，有證據就法辦到底，不能只辦藍不辦綠。

黃偉哲也認為，尊重檢調的辦案，也希望能查明真相，以昭公信。

蔡筱薇指出，檢調是獨立機關，相信只要有任何不法情事，無論什麼黨派都應該積極介入偵辦到底，絕對不能受政治力影響，選擇性辦案。她還強調，市議會民進黨團絕對尊重檢調的調查，也希望調查結果水落石出，盡快弭平社會的紛紛擾擾。

蔡育輝則強調，外傳爐碴及太陽光電黑金暴利介入正副議長選舉及利誘議員，重傷台南市議會的形象，國民黨團懇請檢察官勿枉勿縱、深入追辦，撕下辦藍不辦綠的標籤，樹立司法獨立公正的典範，並改革立法機關正副龍頭買票陋習。

蔡育輝還重申，郭再欽、林士傑等人涉入的爐碴及太陽光電黑金利益非常巨大，黑金共犯更是盤根錯節，感謝台南地檢署在2023年第1天上班日，就兵分26路搜索台南市議會剛當選的正副議長及議員住處，檢方如此的行動，已在地方引起鄉親廣泛討論。