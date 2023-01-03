過年快到了，民眾即將開始採買年貨。新竹市往年大多會在東門商圈附近舉辦年貨大街，然而近3年來皆因疫情停辦，市府產發處表示，由於新竹市長高虹安重視舊城區發展，加上疫情趨緩後，地方上也期待復辦，目前暫定將從1月18日到1月29日，於原地點舉辦年貨大街。

往年新竹市幾乎每年都會在東門商圈舉辦年貨大街，範圍涵蓋武昌街、東前街、東門街、復興路一帶，年貨大街除了提供民眾年前採買年貨，農曆春節期間也能提供市民、遊客走春逛街樂趣，體驗傳統年節的童玩和遊戲。

過去新竹市的年貨大街，除了有傳統應景商品如南北貨、小吃、糖果、春聯等攤位之外，也會增加傳統民俗內容，例如捏麵人、畫糖人、傳統童玩、龍鬚糖、皮雕等攤位，初一至初五偶爾不定時會有樂團表演，想要感受年節氣氛的民眾，多會來到年貨大街逛街採買，迎接新年。

然而，近3年來，主要受到疫情影響，新竹市皆未舉辦年貨大街，而隨著疫情降溫，全台也陸續解封迎接正常生活，許多民眾也在討論，今年是否會恢復舉辦年貨大街。

對此，市府產發處指出，自2019年辦完年貨大街後，因為疫情的關係停辦到現在，一方面考量到疫情趨緩，一方面考新上任的市長高虹安很重視舊城區的商業活動，加上地方上民眾也非常期待，因此規畫今年從1月18日到29日，這12天會在以前相同的地點，舉辦年貨大街。

產發處也表示，有關辦理年貨大街的部分，目前參考往年的活動規畫，正在努力進行相關行政程序當中，至於擺攤的攤位類型、數量等相關細節，還是必須等到內部討論完後，才會進行相關公告。