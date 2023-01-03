波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）稍早嚴正表示，我們對任何美化班德拉（Stepan Bandera）的行為抱持極端批判態度，這裡不允許任何空間，莫拉維茨奇強調說：「在我與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）的下一次談話中，我將非常、非常明確地說出這一點。今天，烏克蘭最高拉達（議會）在社群網路上發表了一篇反俄貼文，其中夾雜著犯罪哲學的首席思想家的語錄。」

綜合《波蘭國家通訊社》（PAP）及PCH24.pl 2日報導，在週一的新聞發佈會上，莫拉維茨奇被媒體問及，烏克蘭最高議會在紀念班德拉的生日，週日（1）是班德拉誕辰114週年紀念日，烏克蘭最高拉達（議會）在推特上發佈了1張烏克蘭軍隊總司令札魯茲尼（Valery Zaluzhny）將軍在班德拉畫像下的照片，並引述了班德拉所寫書籍中的幾句話。

「當一個國家在麵包和自由之間做出選擇時，它選擇了麵包，最終會失去一切，包括麵包。如果一個國家選擇了自由，那麼它將擁有自己創造的麵包，沒有人會把它奪走。(......)當俄羅斯帝國不復存在時，烏克蘭民族主義的完全和最終勝利就會出現」目前推特（Twitter）上這則推文已經下架。

烏克蘭議會的社交媒體補充說：「目前的鬥爭是針對俄羅斯帝國的，班德拉的這些指導對武裝部隊總司令來說是很正常的，」

在被問及這個問題時，莫拉維茨奇強調，「對任何美化甚至紀念班德拉的行為，我們都是極其批評的，非常、非常嚴厲。」總理宣佈：「在這件事情發生後我與烏克蘭總理什米加爾的下一次談話中，我將非常、非常明確地談及此事。」

2022年12月15日，波蘭總理莫拉維茨奇參加布魯塞爾歐盟峰會資料照。（路透社）

「這裡沒有任何細微的空間，如果（烏克蘭）最高拉達緬懷這個人物，他是那些犯罪時代，戰爭時代的思想家，讓我們回憶一下，所有這些都是在德國佔領下發生的，這些可怕的烏克蘭罪行（班德拉運動清洗10萬波蘭人），為了整體，也值得回顧一下，這裡不可能讓出絲毫讓步，讓那些否認那場可怕的種族滅絕，是不可想象的事情，不想進行全面賠償、全面認罪的人給予任何寬容，」