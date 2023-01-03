台中捷運藍線去年11月在交通部大會審查，為節省時程，交通局同步啟動基本設計作業，去年底已展開履約。交通局長葉昭甫表示，針對審查會委員提出的經費增加320多億及車輛、土建等問題，將進行調整及說明，力拚農曆年前再送中央審查，待綜合規畫審查通過，即可進入細部審查階段。

中捷藍線西起台中港，規畫沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、及台中火車站，沿線經過醫院、學校與觀光景點，終點站為台糖生態園區，全長24.78公里，將設置20座車站、1座機廠，並與綠線形成十字軸線路網，可促進區域均衡發展。

該案去年9月通過環境影響評估大會審查，交通部11月初召開第一次審查大會，葉昭甫說，目前交通局依照審查會議的要求，進行包括車輛、機電等技術層面修正；另委員會質疑經費增加320多億元的部分，因其涉及近幾年原物料價格上漲，將依照可控制、不可控制因素增加情況分別羅列，並提出中央、地方各自分攤的方案。

葉昭甫舉例，藍線經費較原本規畫增加320多億元，除了不可控的原物料價格上漲，另有近100億元為土地徵收費用，此部分在過去可行性評估中沒有全部羅列，這次綜合規畫案將全部列出，但因土地徵收屬地方事務，該筆費用將由市府負擔，預計農曆年前完成綜合規畫修正後再送交通部，也盼中央加速審查作業。

而為縮短規畫時程，葉昭甫說，市府在中央審查綜合規畫案期間，也於去年啟動基本設計作業，並於12月26日展開履約，將針對簡單的地質鑽探等項目、與綜合規畫審查作業同步進行，待審查通過後即可進入細部設計。