烏克蘭強烈反擊 俄軍超過60人喪生

俄烏戰爭已經打了超過10個月，遲遲沒有結束跡象。不過，北約德裔前將領多姆羅斯（Hans-Lothar Domröse）說，他認為雙方會在2023年的某個時間點停火。

此外，據《新聞周刊》（Newsweek）2日報導，多姆羅斯認為，雙方在初步停火後，會再談判很長一段時間。他強調，當雙方都了解，這樣下去不會有任何進展時，任何停火都會降臨。

俄羅斯總統普丁2月24日侵略烏克蘭時，原以為能速戰速決，拿下首都基輔，但不料在西方軍援下，遭遇比想像中強大的頑抗。隨著戰爭延燒，雙方都不同意停火條件，戰火究竟會如何結束，至今仍充滿不確定性。

多姆羅斯告訴網路媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda），他預料會俄烏在2023年夏初停火，屆時雙方會說：「好了，這一點意義也沒有。」

Russia launched a missile attack on Ukraine-controlled Altair Ice Arena in Druzhkovka. pic.twitter.com/T7hbqfobHW — 301 Military (@301military) January 2, 2023

然而，多姆羅斯說，這停火只是軍事上的，至於要談判達成停火協議，則需要花更長的時間，並需要調停人。他認為，或許聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），或是印度總理莫迪（Narendra Modi）都可能出面調停。